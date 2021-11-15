15 Kasım 2021, Pazartesi
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ABD'den Rusya'ya nükleer hamle! Soğuk savaştan beri ilk kez...
Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasında yaşanan "nükleer gerilimi" artarak devam ediyor. ABD soğuk savaştan bu yana ilk kez Almanya'daki üssünde yer alan nükleer birimini aktif hale getirdi. Peki bu ne anlama geliyor? Detayları A Haber muhabiri İsmail Erel, Frankfurt'tan aktardı.