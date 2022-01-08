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ABD’den Kazakistan’a Rusya uyarısı: Ruslar evinize girince çıkması zor olabilir

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Giriş: 08.01.2022 15:22
Ukrayna krizi sonrası Batı ile gerginlik yaşayan Rusya'nın Kazakistan'a yaptığı askeri sevkiyat Washington yönetimini huzursuz etti. ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Kazakistan hükümetine "Ruslar evinize girdikten sonra çıkarmak zor olabilir" diyerek uyarıda bulundu.
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