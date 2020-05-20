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ABD'den flaş haber! Baraj çöktü: 50 otoyol trafiğe kapandı | Video

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Giriş: 20.05.2020 12:19
ABD’nin Michigan eyaletindeki Wixom Gölü’ndeki baraj çöktü. Bölgede meydana gelen sel nedeniyle çok sayıda otoyol trafiğe kapatılırken; göl ve çevresinde yaşayanlar için tahliye işlemi başlatıldı ABD'nin Michigan eyaletindeki Wixom Gölü'ne kıyısı bulunan Edenville kasabasındaki baraj, şiddetli yağışlar nedeniyle çöktü. Barajın çökmesiyle oluşan akıntı, sele dönüştü. Yaklaşık 50 otoyolun trafiğe kapandığı sel baskınında, göle kıyısı olan Edenville kasabası ve güneyinde yer alan Sanford kasabasının tahliye edilmesinin planlandığı açıklandı. Michigan Valisi Gretchen Whitmer, eyaletin tüm birimlerinin söz konusu sel baskınlarıyla mücadele için hazır olduğunu ve Edenville'den tahliye edilecek vatandaşların barınma ve yeme içme ihtiyaçlarının eksiksiz karşılanacağını ifade etti.
Baraj çöktü: 50 otoyol trafiğe kapandı
Baraj çöktü: 50 otoyol trafiğe kapandı
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