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ABD’den Doğu Avrupa’ya asker sevki: 10 savaş uçağı, 400 asker gidecek

A Haber
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Giriş: 30.03.2022 16:15
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, 400'ye yakın asker ve en az 10 savaş uçağını Doğu Avrupa'ya yönlendirecek. Bakanlık Sözcüsü John Kirby yaptığı açıklamada, "Rusya Kiev'de başarısız oldu" dese de, tehlikenin henüz geçmediğini belirtti. Kirby "Hala vahşet uygulayabilirler" ifadesini kullandı.
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