12 Eylül 2024, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ABD’den "Ayşenur Ezgi" açıklaması! Biden soruşturma çağrısında bulunmadı
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da başından vurarak katlettiği Türk asıllı Amerikalı Aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümü için "kesinlikle kabul edilemez" dedi. Ancak biden, bağımsız bir soruşturma çağrısında bulunmadı. ABD’li bağımsız senatör Bernie Sanders ise Kongre’ye çağrıda bulunarak, "Savaş makinesine" mali desteğin kesilmesini istedi. Ayrıntıları Anadolu Ajansı Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu aktardı.