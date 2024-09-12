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ABD’den "Ayşenur Ezgi" açıklaması! Biden soruşturma çağrısında bulunmadı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.09.2024 19:48
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da başından vurarak katlettiği Türk asıllı Amerikalı Aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümü için "kesinlikle kabul edilemez" dedi. Ancak biden, bağımsız bir soruşturma çağrısında bulunmadı. ABD’li bağımsız senatör Bernie Sanders ise Kongre’ye çağrıda bulunarak, "Savaş makinesine" mali desteğin kesilmesini istedi. Ayrıntıları Anadolu Ajansı Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu aktardı.
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