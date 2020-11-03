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ABD’deki seçimle ilgili çarpıcı yorum: Çok enteresan bir seçim süreci

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Giriş: 03.11.2020 22:43
A Haber ekranlarına konuk olan Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav, ABD’de devam eden seçimle ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu. Oktav, Eyaletten eyalete kurallar değiştiği için çok enteresan bir seçimin gerçekleştiğini belirtti.

Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav'ın açıklamaları şu şekilde:

New York, Wisconsin gibi bu eyaletlerin delege sayısı tabii nüfuslarına oranla çok fazla dolayısıyla bu eyaletler hep belirleyici oluyor. Ben Florida ve Wisconsin'in çok önemli olduğunu düşünüyorum Trump zaten en son mitingini Florida'da yaptı. 2016 seçimlerinde de en önemli eyalet Pensilvanya idi.

ÇOK ENTERESAN BİR SEÇİM SÜRECİ

Mektupla oy verme işi her şeyi karıştırıyor, bazı eyaletlerde biliyorsunuz oy vermenin olduğu gece sayımının bitirilmesi bazı eyaletlerde 13 Kasım'a kadar sayımın olabileceğini göz önünde bulundurursak; eyaletten eyalete kurallar değiştiği için çok enteresan bir seçim süreci geçireceğiz.

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