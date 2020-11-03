2020 ABD Seçimleri Özel: Beyaz Saray'ın kapısından Trump mı Biden mı geçecek?

A Haber ekranlarında yayınlanan "2020 ABD Seçimleri" özel yayınına katılan isimler seçimleri kimin kazanacağına yönelik tahminlerde bulundu. Yorumcuların bir kısmı net olarak Trump yada Biden'ın kazanacağını söylerken, bazı yorumcular ise seçimin ortada geçeceğini ifade etti.