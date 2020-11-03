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ABD askeri sokağa indi: Seçimler sonrası ortalık karışabilir

'de gerçekleşen başkanlık seçimlerinde oy kullanma sürewci devam ederken, sonuçların açıklanmasının ardından ülke genelinde çıkacak protestoları önlemek adına birlikleri şehir merkezlerine indi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.11.2020 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020
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ABD askeri sokağa indi: Seçimler sonrası ortalık karışabilir

'de olası gösterilere karşı sokaklarda birlikleri konuşlandırıldı. Ülke genelinde seçimlerin sonuçlarının açıklanmasının ardından karışıklık çıkacağı iddiaları güçlü şekilde dillendiriliyor.

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PROTESTOLARI ÖNLEYECEKLER

ABD'de başkanlık seçimleri için oy kullanma işlemi devam ederken, seçim sonrası çıkabilecek protestolara karşı Ulusal Muhafız birlikleri Chicago, Atlanta, Philadelphia'da şehir merkezine konuşlandırıldı.

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ÖNLEMLER ARTTIRILDI

ABD'de 59. başkanlık seçimleri için oy kullanma işlemi devam ediyor. Ülke genelinde seçim sonrası olası protestolara karşı önlemler arttırılıyor.

ŞEHİR MERKEZLERİNE İNDİLER

Çok sayıda Ulusal Muhafız birlikleri zırhlı araçlarla Chicago, Atlanta, Philadelphia'da şehir merkezine konuşlandırıldı. Seçim sonrası yaşanabilecek şiddet olaylarına karşı önlem alındı.

KIYASIYA MÜCADELE SÜRÜYOR

Halkın yeni başkanını belirleyeceği seçimde Demokrat Parti'nin adayı eski ABD Başkan Yardımcısı ile Cumhuriyetçi Parti'nin adayı mevcut ABD Başkanı kıyasıya mücadele ediyor.

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