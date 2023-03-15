15 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları ABD’deki kriz Türk bankalarını etkiler mi? Ekonomistler değerlendirdi: Türk bankalarında risk yok

ABD’deki kriz Türk bankalarını etkiler mi? Ekonomistler değerlendirdi: Türk bankalarında risk yok

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.03.2023 15:46
Amerika Birleşik Devletleri'nde son 15 yılın en büyük banka iflasları dünya finans sektöründe endişeleri artırdı. Peki Türk bankaları ABD'deki krizden etkilenecek mi? Ekonomistler Türkiye bankacılık sisteminde risk bulunmadığı görüşünde. İşte yorumlar...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD’deki kriz Türk bankalarını etkiler mi?
ABD’deki kriz Türk bankalarını etkiler mi?
Moskova’da 4’lü Suriye zirvesi
Moskova’da 4’lü Suriye zirvesi
Avrupa’da kriz her geçen gün büyüyor!
Avrupa’da kriz her geçen gün büyüyor!
Karadeniz’de ABD-Rusya gerilimi
Karadeniz'de ABD-Rusya gerilimi
Moskova’da 4’lü Suriye zirvesi
Moskova'da 4'lü Suriye zirvesi
İran’da depremzedeler için konteyner üretiliyor
İran'da depremzedeler için konteyner üretiliyor
ABD bankalarında iflas dalgası
ABD bankalarında iflas dalgası
Aşıkların değil çöplerin şehri!
Aşıkların değil çöplerin şehri!
Rusya ve Çin’den benzeri görülmemiş yakınlaşma
Rusya ve Çin'den "benzeri görülmemiş" yakınlaşma
Rusya’dan tahıl koridoru kararı
Rusya'dan tahıl koridoru kararı
İngiltere’den Rusya-Ukrayna savaşı raporu
İngiltere’den Rusya-Ukrayna savaşı raporu
ABD bankacılık sektöründe iflas dalgası
ABD bankacılık sektöründe iflas dalgası
Daha Fazla Video Göster