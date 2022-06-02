ABD’deki Depp-Heard davasında karar! Heard’e 15 milyon dolar tazminat cezası

ABD'de tüm dünyanın yakından takip ettiği "Depp-Heard" davasında karara varıldı. Mahkeme, Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard’e saldırıda bulunduğuna ilişkin kanıt olmadığına hükmetti. Depp'e iftira atmakla suçlanan Heard'ün eski eşine 15 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi. Kararın ardından Depp, "İftiralarla çalınan hayatımı geri aldım" dedi.

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