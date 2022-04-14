14 Nisan 2022, Perşembe
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ABD'de yeni skandal! Polis siyahi bir genci başından vurarak öldürdü | Cinayet anı kamerada
ABD'nin Michigan eyaletinde polisin siyahi bir kişiyi başından vurarak öldürmesi tepkilere neden oldu. Polis şefi Eric Winstrom, suç duyusunda bulunulmadığı sürece Lyoya'yı başından vuran ve ölümüne neden olan polisin kimliğinin açıklanmayacağını bildirdi.