14 Nisan 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları ABD'de yeni skandal! Polis siyahi bir genci başından vurarak öldürdü | Cinayet anı kamerada

ABD'de yeni skandal! Polis siyahi bir genci başından vurarak öldürdü | Cinayet anı kamerada

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.04.2022 08:30
ABD'nin Michigan eyaletinde polisin siyahi bir kişiyi başından vurarak öldürmesi tepkilere neden oldu. Polis şefi Eric Winstrom, suç duyusunda bulunulmadığı sürece Lyoya'yı başından vuran ve ölümüne neden olan polisin kimliğinin açıklanmayacağını bildirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD’de yeni skandal!
ABD'de yeni skandal!
New York’taki metro saldırısının şüphelisi polis tarafından yakalandı
New York'taki metro saldırısının şüphelisi polis tarafından yakalandı
Finlandiya ve İsveç NATO’ya girerse...
Finlandiya ve İsveç NATO’ya girerse...
Polonya’da Rus diplomat krizi!
Polonya'da Rus diplomat krizi!
İngiltere: Kimyasal iddiaları doğrulayamadık
İngiltere: Kimyasal iddiaları doğrulayamadık
Kremlin’den Joe Biden’a cevap!
Kremlin'den Joe Biden'a cevap!
Bulgaristan’dan aşı sertifikası kararı!
Bulgaristan'dan aşı sertifikası kararı!
Zelenskiy neden Alman lideri istemedi?
Zelenskiy neden Alman lideri istemedi?
Finlandiya NATO’ya mı katılıyor?
Finlandiya NATO'ya mı katılıyor?
A Haber görüntüledi! Toplu mezarlar açılıyor
A Haber görüntüledi! Toplu mezarlar açılıyor
Vladimir Putin’den dünyayı korkutan hamle!
Vladimir Putin'den dünyayı korkutan hamle!
13 kilometrelik Rus konvoyu nerede?
13 kilometrelik Rus konvoyu nerede?
Daha Fazla Video Göster