ABD’de ulusal muhafızlar başkent sokaklarında

Giriş: 13.08.2025 17:50
ABD Başkanı Donald Trump’ın acil durum ilanının ardından Ulusal Muhafızlar başkent sokaklarında devriye geziyor. Washington’da müdahale başladı, onlarca kişi gözaltına alındı. Gözler şimdi Cuma günü yapılacak kritik Trump-Putin zirvesine çevrildi. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, Washington DC’den sıcak gelişmeleri aktardı.
