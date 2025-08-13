13 Ağustos 2025, Çarşamba
ABD'de ulusal muhafızlar başkent sokaklarında
ABD Başkanı Donald Trump’ın acil durum ilanının ardından Ulusal Muhafızlar başkent sokaklarında devriye geziyor. Washington’da müdahale başladı, onlarca kişi gözaltına alındı. Gözler şimdi Cuma günü yapılacak kritik Trump-Putin zirvesine çevrildi. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, Washington DC’den sıcak gelişmeleri aktardı.