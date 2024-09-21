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ABD’de suçluyu robot polis yakaladı

ABD’de suçluyu robot polis yakaladı

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.09.2024 10:15
ABD'nin Texas eyaletinde bir kişi kaldığı otel odasından polise ateş açtı. Güvenlik güçleri suçluyu etkisiz hale getirmek için robot polisi devreye soktu. İşte sonrasında yaşananlar…
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