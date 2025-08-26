26 Ağustos 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları ABD’de şeytani provokasyon: Siyonist Cumhuriyetçi Kur’an-ı Kerim’i yaktı!
ABD’de şeytani provokasyon: Siyonist Cumhuriyetçi Kur’an-ı Kerim’i yaktı!

ABD’de şeytani provokasyon: Siyonist Cumhuriyetçi Kur’an-ı Kerim’i yaktı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.08.2025 13:16
ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den Temsilciler Meclisi adaylığına hazırlanan Siyonist siyasetçi Valentina Gomez, insanlık dışı bir provokasyona imza attı. Sosyal medya hesabından paylaştığı skandal videoda Müslümanlara ölüm tehditleri yağdıran Gomez, elindeki silahla Kur'an-ı Kerim'i ateşe verdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD’de şeytani provokasyon: Siyonist Cumhuriyetçi Kur’an-ı Kerim’i yaktı!
Sanatçılardan soykırımı tanıyın mektubu!
Sanatçılardan "soykırımı tanıyın" mektubu!
İsrail Nasır Hastanesi’nde katliam yaptı!
İsrail Nasır Hastanesi'nde katliam yaptı!
Siyonist Cumhuriyetçi Kur’an-ı Kerim’i yaktı!
Siyonist Cumhuriyetçi Kur’an-ı Kerim’i yaktı!
Trump’ın eli neden morardı?
Trump’ın eli neden morardı?
Güney Kore zirvesinde Çin’i tehdit etti
Güney Kore zirvesinde Çin’i tehdit etti
Fed tarihinde bir ilk! Trump görevden aldı
Fed tarihinde bir ilk! Trump görevden aldı
İsrail katliamı canlı yayında!
İsrail katliamı canlı yayında!
Hamburg Limanı yakınında yangın
Hamburg Limanı yakınında yangın
Bodrum katta onlara ne yapıldığını bilmiyorduk
"Bodrum katta onlara ne yapıldığını bilmiyorduk"
Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile görüştü
Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile görüştü
Bakan Fidan Cibuti Dışişleri Bakanı Omar ile görüştü
Bakan Fidan Cibuti Dışişleri Bakanı Omar ile görüştü
Dünya Gazze için ayakta!
Dünya Gazze için ayakta!
Daha Fazla Video Göster