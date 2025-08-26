26 Ağustos 2025, Salı
ABD’de şeytani provokasyon: Siyonist Cumhuriyetçi Kur’an-ı Kerim’i yaktı!
ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den Temsilciler Meclisi adaylığına hazırlanan Siyonist siyasetçi Valentina Gomez, insanlık dışı bir provokasyona imza attı. Sosyal medya hesabından paylaştığı skandal videoda Müslümanlara ölüm tehditleri yağdıran Gomez, elindeki silahla Kur'an-ı Kerim'i ateşe verdi.