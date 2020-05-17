17 Mayıs 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları ABD'de savaş uçağı düştü! O anlar amatör kameraya yansıdı

ABD'de savaş uçağı düştü! O anlar amatör kameraya yansıdı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.05.2020 17:54
Güncelleme:17.05.2020 18:02
Amerika Birleşik Devletleri'nde bir savaş uçağı eğitim sırasında düştü. Uçağın hızla irtifa kaybettiği anlar çevreden geçenlerin amatör kameralarına yansıdı.

ABD'nin envanterindeki en gelişmiş uçaklardan F-22 Raptor'ın Florida'daki Eglin hava üssünden rutin bir eğitim için havalandıktan kısa süre sonra düştüğü açıklandı.

Üsse 19 kilometre mesafede düşen uçağın pilotunun koltuk fırlatma yöntemi ile kurtulduğu belirtilirken uçağın düşme nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Birim maliyeti 150 milyon doları bulan F-22 uçakları ABD ordusunun envanterinden en pahalı uçak olarak biliniyor.

ABD, bu uçakları başka ülkelere satmıyor.

ABD'de savaş uçağı düştü! O anlar kamerada...
ABD'de savaş uçağı düştü! O anlar kamerada...
KKTC’de korkutan yangın
KKTC’de korkutan yangın
Uzayda slime savaşı
Uzayda "slime" savaşı
Çocuğunun gözü önünde...
Çocuğunun gözü önünde...
Sağlık çalışanlarından protesto! Başbakana sırt çevirdiler
Sağlık çalışanlarından protesto! Başbakana sırt çevirdiler
Yüz binlerce insanın katili 25 yıl sonra yakalandı
Yüz binlerce insanın katili 25 yıl sonra yakalandı
Çin'den koronavirüs ile ilgili yeni açıklama geldi
Çin'den koronavirüs ile ilgili yeni açıklama geldi
İtalya'da patlama
İtalya'da patlama
Papaz kamyonet üstünde...
Papaz kamyonet üstünde...
Japonya koronavirüsün yayılma hızını videolu deneyle gösterdi
Japonya koronavirüsün yayılma hızını videolu deneyle gösterdi
39 yıllık haksız esaretin bedeli ağır oldu! Rekor tazminat...
39 yıllık haksız esaretin bedeli ağır oldu! Rekor tazminat...
Rusya'da vakalar neden artışta?
Rusya'da vakalar neden artışta?
Daha Fazla Video Göster