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ABD'de parkta düzenlenen partiye silahlı saldırı düzenlendi: 2 ölü

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.04.2024 14:01
Amerika Birleşik Devletleri'nin Tennessee eyaletindeki Memphis kentinde, parkta düzenlenen partiye yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.
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