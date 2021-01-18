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ABD'de olağanüstü önlemler alındı! Askerler kongrede yatıp kalkıyor

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Giriş: 18.01.2021 09:54
Güncelleme:18.01.2021 10:27
ABD'de 20 Ocak'ta gerçekleşecek devir teslim töreni öncesinde gerginlik en üst seviyede. Trump'ı destekleyen bazı grupların silahlı eylem yapacağı ihbarlarının ardından 25 bin tam teçhizatlı ulusal muhafız görevlendirildi. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'da da olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Askerlerin yerde yatıp dinlendiği görüntüler daha önce ekranlara getirmiştik. Yeni gelen görüntülerde durum pek farklı değil. Sadece askerlerin yatması için kamp yatakları tedarik edilmiş. İşte süper güç olarak görülen ABD'nin o görüntüleri...

ABD'de 20 Ocak'ta gerçekleşecek devir teslim töreni öncesinde gerginlik en üst seviyede. Trump'ı destekleyen bazı grupların silahlı eylem yapacağı ihbarlarının ardından 25 bin tam teçhizatlı ulusal muhafız görevlendirildi. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'da da olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Askerlerin yerde yatıp dinlendiği görüntüler daha önce ekranlara getirmiştik. Yeni gelen görüntülerde durum pek farklı değil. Sadece askerlerin yatması için kamp yatakları tedarik edilmiş. İşte süper güç olarak görülen ABD'nin o görüntüleri...

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