ABD başkanlık seçimlerine sayılı günler kala anketler ne söylüyor? "Salıncak eyaletler"de hangi aday daha avantajlı? Satır Arası programına konuk olan uzman isimler ABD'de süren başkanlık yarışını ve sonucun dünyaya etkilerini analiz etti.

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