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17.11.2019

ABD'de liseler arası oynanan maçta silahlar konuştu |Video

ABD'nin New Jersey Eyaletinde oynanan Amerikan Futbolu maçında, bir kişi silahlı saldırı gerçekleştirdi. Polis kısa sürede olay yerine gelmesine rağmen saldırgan kaçmayı başardı.

ABD'nin New Jersey eyaletinde iki lise arasında oynanan Amerikan futbolu karşılaşması sırasında silahlı saldırı meydana geldi. Olayda 2 kişinin ağır yaralandığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Silahlı saldırı Pleasantville Lisesi ve Camden Lisesi arasında oynanan Amerikan futbolu karşılaşması sırasında gerçekleşti. Yerel saat ile 20.30 civarında tribünde Pleasantville Lisesi'ne ait bölümde oturanlara ateş açıldığı ve bunun sonucunda biri yetişkin olmak üzere 2 kişinin ağır yaralandığı belirtildi. Ayrıca, yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Sosyal medyada saldırı anına dair paylaşılan görüntülerde, insanların panikle kaçtığı ve bazı kişilerin de yere yattığı görüldü.

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