ABD’de kontrollü çığ düşmesi

ABD'nin Utah eyaletinde ekiplerin kar temizleme çalışmaları sırasında kontrollü çığ düşmesi gerçekleştirildi. Utah Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı UDOT Cottonwood Canyons, çığın düştüğü anları paylaştı. O esnada yolda bulunan bir ekip aracı ise çığın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

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