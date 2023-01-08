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ABD'de kontrollü çığ düşmesi

İHA
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Giriş: 08.01.2023 11:46
Güncelleme:08.01.2023 11:46
ABD'nin Utah eyaletinde ekiplerin kar temizleme çalışmaları sırasında kontrollü çığ düşmesi gerçekleştirildi. Utah Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı UDOT Cottonwood Canyons, çığın düştüğü anları paylaştı. O esnada yolda bulunan bir ekip aracı ise çığın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
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