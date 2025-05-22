ABD’de iki İsrailli diplomat öldürüldü! A Haber olay yerinde

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen silahlı saldırıda İsrail'in Washington Büyükelçiliğinde çalışan 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump'tan konuyla ilgili açıklama geldi. Trump, "Gerçekleşen saldırı korkunç bir olay ve bu açıkçası antisemitik bir olaydır. Bu derhal sona ermeli. Nefret ve radikalizmin ABD'de yeri yoktur." dedi. Öte yandan Türk televizyonlarında olay yerine ulaşan ilk Türk ekibi olarak önemli bir başarıya imza atan A Haber muhabiri İrfan Sapmaz A Haber canlı yayınında çarpıcı bilgiler verdi.