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ABD’de iki İsrailli diplomat öldürüldü! A Haber olay yerinde

ABD'de iki İsrailli diplomat öldürüldü! A Haber olay yerinde

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.05.2025 08:10
Güncelleme:22.05.2025 08:21
ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen silahlı saldırıda İsrail'in Washington Büyükelçiliğinde çalışan 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump'tan konuyla ilgili açıklama geldi. Trump, "Gerçekleşen saldırı korkunç bir olay ve bu açıkçası antisemitik bir olaydır. Bu derhal sona ermeli. Nefret ve radikalizmin ABD'de yeri yoktur." dedi. Öte yandan Türk televizyonlarında olay yerine ulaşan ilk Türk ekibi olarak önemli bir başarıya imza atan A Haber muhabiri İrfan Sapmaz A Haber canlı yayınında çarpıcı bilgiler verdi.
ABD’de iki İsrailli diplomat öldürüldü! A Haber olay yerinde
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ABD'de iki İsrailli diplomat öldürüldü
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