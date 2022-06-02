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ABD’de hedef bu kez hastane tesisi! Silahlı saldırıda 5 kişi öldü

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Giriş: 02.06.2022 09:22
Amerika Birleşik Devletleri yeni bir silahlı saldırıyla sarsıldı. Saldırı bu kez Oklahoma'nın Tusla kentindeki bir hastaneye düzenlendi. ABD polisi, saldırıda hastanede bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Düzenlenen operasyonla saldırgan da etkisiz hale getirildi.
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