ABD’de hedef bu kez hastane tesisi! Silahlı saldırıda 5 kişi öldü

Amerika Birleşik Devletleri yeni bir silahlı saldırıyla sarsıldı. Saldırı bu kez Oklahoma'nın Tusla kentindeki bir hastaneye düzenlendi. ABD polisi, saldırıda hastanede bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Düzenlenen operasyonla saldırgan da etkisiz hale getirildi.

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