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ABD’de hamburger zehirlenmesi! 1 kişi öldü 90 kişi hastanede

ABD’de hamburger zehirlenmesi! 1 kişi öldü 90 kişi hastanede

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.11.2024 10:34
ABD'de bir fast food zincirinin restoranlarında üretilen hamburgerlerdeki koli basili nedeniyle yaşanan zehirlenmelerde 1 kişi öldü, hasta sayısı 90'a çıktı. Zehirlenmenin sebebininse soğandan kaynaklı olduğu öne sürüldü.
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