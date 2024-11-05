05 Kasım 2024, Salı
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ABD'de halk başkanlık seçimi için sandık başında!
ABD'de halk, bugün 60. başkanlık seçimi için sandık başına gidiyor. Oy verme işleminin doğu eyaletlerinde TSİ 14.00'te başladığı ülkede, seçmenler Cumhuriyetçi Parti başkan adayı eski Başkan Donald Trump ve Demokrat Parti'nin adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris arasında karar verecek. New Hampshire eyaletinin Kanada sınırına yakın Dixville Notch kasabası, yıllardır devam eden gelenek çerçevesinde oy verme işleminin başladığı ilk yer oldu. Kasabada kayıtlı 6 seçmenden 3'ü Trump için oy kullanırken, diğer 3 kişi ise oyunu Harris'ten yana kullandı.