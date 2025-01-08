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ABD’de fırtına sonrası bu kez de yangın felaketi! 33 bin kişi için tahliye kararı | Yerel yönetimler sınıfta kaldı: Bazı yerlerde su yok

ABD'de fırtına sonrası bu kez de yangın felaketi! 33 bin kişi için tahliye kararı | Yerel yönetimler sınıfta kaldı: Bazı yerlerde su yok

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.01.2025 22:15
Geçtiğimiz günlerde ABD'nin birçok eyaletinde etkili olan kış fırtınası sonrası bu kez de yangın felaketi ekipleri alarma geçirdi. ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangını nedeniyle yaklaşık 33 bin kişi için tahliye kararı verildi. Bölgedeki birçok okul eğitime ara verme kararı alırken elektrik kesintileri nedeniyle metro hatlarında da aksaklıklar yaşandığı öğrenildi. A Haber canlı yayınına Florida'dan bağlanan Akademisyen Bülent Yavuz, California'nın dünyanın 6. büyük ekonomisi olduğunu ve bölgede 36 milyon insanın günlük hayatının etkilenebileceğini kaydetti. Yavuz, yerel yönetimlerin başarısız kaldığını ve yangında kullanacak suya sahip olmadığını vurgulayarak "Bazı yerlerde su yok, bu çok korkunç bir olay. Yerel yönetimlerin basiretsizliği konuşuluyor bazı televizyon kanallarında" dedi.
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ABD’de fırtına sonrası bu kez de yangın felaketi! 33 bin kişi için tahliye kararı | Yerel yönetimler sınıfta kaldı: Bazı yerlerde su yok
ABD’de fırtına sonrası bu kez de yangın felaketi!
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