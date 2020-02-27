ABD’de fabrikaya silahlı saldırı: 5 kişi hayatını kaybetti

ABD’nin Milwukee kentinde 600 kişinin çalıştığı fabrikaya işten çıkarılan eski bir çalışan tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti. Silahlı saldırgan olaydan sonra intihar etti.

ABD'nin Wisconsin eyaletinin Milwukee kentindeki bir fabrikaya düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. İşten çıkarılan eski bir çalışanın 600 kişinin çalıştığı fabrikaya düzenlediği silahlı saldırıda hayatını kaybeden 5 kişinin fabrikada çalışan işçiler olduğu belirtildi.

İNTİHAR ETTİ

Milwaukee polis şefi Alfonso Morales yaptığı açıklamada, silahlı saldırı düzenleyen 51 yaşındaki kişinin fabrikanın eski bir çalışanı olduğunu ve 5 kişiyi öldürdükten sonra kendi silahı ile intihar ettiğini söyledi. Morales, saldırganın bir işçinin kartını çalarak içeri girdiğini duyurdu. Saldırganın kimliği ile ilgili başka bir açıklama yapılmazken, soruşturmanın sürdürdüğü bildirildi.

TRUMP AÇIKLAMA YAPTI

ABD Başkanı Donald Trump olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Aşağılık bir saldırgan tarafından vurularak öldürülen 5 kişinin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.