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ABD’de bombalı terör saldırısı! 1 kişi can verdi

ABD'de bombalı terör saldırısı! 1 kişi can verdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.05.2025 08:22
Amerika Birleşik Devletleri'nde tansiyon üç ayrı noktada yükseldi. Kaliforniya'da bir kliniğin önünde meydana gelen patlama ülkeyi sarsarken, New York'ta Meksika donanmasına ait dev bir yelkenli gemi Brooklyn Köprüsü'ne çarptı; çok sayıda yaralı var. Öte yandan başkan Trump'tan da dikkat çeken bir açıklama geldi; pazartesi günü Putin ve Zelenski ile ayrı ayrı görüşeceğini duyurdu. Detayları ABD’den A haber muhabiri İrfan Sapmaz aktardı.
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ABD’de bombalı terör saldırısı! 1 kişi can verdi
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