18 Mayıs 2025, Pazar
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ABD'de bombalı terör saldırısı! 1 kişi can verdi
Amerika Birleşik Devletleri'nde tansiyon üç ayrı noktada yükseldi. Kaliforniya'da bir kliniğin önünde meydana gelen patlama ülkeyi sarsarken, New York'ta Meksika donanmasına ait dev bir yelkenli gemi Brooklyn Köprüsü'ne çarptı; çok sayıda yaralı var. Öte yandan başkan Trump'tan da dikkat çeken bir açıklama geldi; pazartesi günü Putin ve Zelenski ile ayrı ayrı görüşeceğini duyurdu. Detayları ABD’den A haber muhabiri İrfan Sapmaz aktardı.