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ABD'de binlerce kişi arasında silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var

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Giriş: 18.07.2021 14:41
ABD'de oynanan Washington Nationals ile San Diego Padres arasındaki beyzbol maçında silahlı saldırı gerçekleşti. Binlerce kişinin içinde gerçekleşen dehşet verici saldırıda 4 kişi yaralandı. Tribünlerdeki taraftarların panikleyerek kaçışmaya başlaması üzerine kaos yaşandı. ABD gündemi binlerce kişinin içinde meydana gelen silahlı saldırıyı konuşuyor.
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