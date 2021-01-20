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ABD'de Biden dönemi resmen başladı! İşte o tarihi anlar

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Giriş: 20.01.2021 20:05
Güncelleme:20.01.2021 20:10
ABD'de 3 Kasım seçimlerini kazanan Joe Biden, Kongredeki törende yemin ederek ülkenin 46. başkanı oldu. Aynı törende ABD'nin ilk kadın başkan yardımcısı seçilerek tarihe geçen Kamala Harris de yemin ederek görevine başladı. Biden, başkan olduktan sonra yaptığı ilk açıklamada, "Bugün bir adayın değil, demokrasi davasını kutluyoruz" dedi.

ABD'de Başkan seçilen Joe Biden, ABD'nin 46'ıncı Başkanı olarak yemin etti.

ABD'de Kasım ayında yapılan başkanlık seçimini kazanan Joe Biden, bugün görevi Donald Trump'tan devraldı. Dünyanın merakla beklediği yemin töreni birçok açıdan ilke sahne oldu. ABD'de uzun bir süre sonra mevcut Başkan Donald Trump halefine görevi devretmek üzere törene katılmadı. Tören, günler önce gerçekleştirilen Kongre baskının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi. Korona virüs önlemleri kapsamında katılımında sınırlandırıldığı törene Trump'ın yardımcısı Mike Pence, ABD'nin 42. Başkanı Bill Clinton, 43. Başkanı George W. Bush, 44. Başkanı Barack Obama ve eşi de törene katıldı.

LADY GAGA ABD MİLLİ MARŞI'NI OKUDU
Biden'ın kongre binasında düzenlenen törene eşi ile birlikte katıldığı tören Lady Gaga'nın okuduğu Milli Marş ile başladı. Yüksek Mahkeme Yargıcı Sonia Sotomayor'ın yönettiği törende ilk olarak Kamala Harris yemin etti. Pence'den görevi resmen devralan Harris'in heyecanlı olduğu gözlemlendi. Harris'i ilk tebrik eden Douglas Emhoff oldu.

Harris'in ardından Joe Biden'ın yemin töreni başladı. Yüksek Mahkeme Başkanı John Roberts'ın yönettiği törende Biden yemin ederek resmen göreve başladı.

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