26 Ocak 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
ABD'de 25 katlı 360 daireli binada yangın: 1 kişi öldü 8 yaralı var
ABD’nin Chicago kentinde çok katlı bir binada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Binanın 50 yaşında olduğunu ve 360 dairesi bulunduğunu bildirildi.
ABD'nin Illinois eyaletinde yer alan Chicago kentindeki 25 katlı bir binanın 15'inci katında yerel saatle 10.00 sıralarında yangın çıktığı bildirildi.
Yangının kısa sürede büyüyerek 9 kata daha sıçradığı aktarılarak, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı açıklandı.
Chicago İtfaiye Departmanı, yangının rüzgar nedeniyle büyüdüğünü belirterek, yangının başladıktan 90 dakika sonra kontrol altına alındığını ifade etti.
Yetkililer ayrıca, binanın 50 yaşında olduğunu ve 360 dairesi bulunduğunu belirtti.