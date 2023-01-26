26 Ocak 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları ABD'de 25 katlı 360 daireli binada yangın: 1 kişi öldü 8 yaralı var

ABD'de 25 katlı 360 daireli binada yangın: 1 kişi öldü 8 yaralı var

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.01.2023 00:05
ABD’nin Chicago kentinde çok katlı bir binada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Binanın 50 yaşında olduğunu ve 360 dairesi bulunduğunu bildirildi.

ABD'nin Illinois eyaletinde yer alan Chicago kentindeki 25 katlı bir binanın 15'inci katında yerel saatle 10.00 sıralarında yangın çıktığı bildirildi.

Yangının kısa sürede büyüyerek 9 kata daha sıçradığı aktarılarak, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Chicago İtfaiye Departmanı, yangının rüzgar nedeniyle büyüdüğünü belirterek, yangının başladıktan 90 dakika sonra kontrol altına alındığını ifade etti.

Yetkililer ayrıca, binanın 50 yaşında olduğunu ve 360 dairesi bulunduğunu belirtti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
1 kişi öldü 8 yaralı var
1 kişi öldü 8 yaralı var
ABD’den Ukrayna’ya ABRAMS
ABD'den Ukrayna'ya "ABRAMS"
Avrupa’da grev dalgası: İtalyanlar kontak kapattı
Avrupa'da grev dalgası: İtalyanlar kontak kapattı
Avrupa’da grev dalgası
Avrupa'da grev dalgası
Batı’da işten çıkarma furyası
Batı’da işten çıkarma furyası
Yunanistan’a en modern F-35’ler verilecek
"Yunanistan'a en modern F-35'ler verilecek"
Almanya Ukrayna’ya tank gönderecek
Almanya Ukrayna'ya tank gönderecek
NATO üyeliği süreci nasıl devam edecek?
NATO üyeliği süreci nasıl devam edecek?
Kripto kraliçesi FBI’ın en çok aranan listesine girdi!
Kripto kraliçesi FBI'ın en çok aranan listesine girdi!
Dünya onu konuşuyor
Dünya onu konuşuyor
ABD’de silahlı saldırı: 7 ölü
ABD'de silahlı saldırı: 7 ölü
Aracı böyle biçti
Aracı böyle biçti
Daha Fazla Video Göster