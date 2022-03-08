08 Mart 2022, Salı
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ABD uçak gemisi Ege'de nöbette! Gemiden kalkan F-16 ve F-35'ler Romanya'da keşif uçuşları yapıyor
Rusya'nın Ukrayna saldırılarının ardından ABD, Ege Denizi'ne uçak gemisi gönderdi. Ege'de nöbet tutan uçak gemisinden kalkan F-16 ve F-35 savaş uçakları, Romanya hava sahası üzerinde keşif uçuşları gerçekleştiriyor. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.