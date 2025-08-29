29 Ağustos 2025, Cuma

ABD soykırımcı İsrail’e neden kalkan oluyor? A Haber’de çarpıcı yorum

Giriş: 29.08.2025 02:49
Gazze’de devam eden insanlık krizi, tüm dünyada tepkilere ve protestolara yol açarken, İsrail ile ABD arasındaki işbirliğinin arka planına dair sorular da giderek daha fazla gündeme geliyor. A Haber canlı yayınına katılan ABD Muhabiri İrfan Sapmaz, yaşanan gelişmeleri değerlendirerek dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Sapmaz, özellikle Doğu Akdeniz’de yaklaşık 1 trilyon dolarlık rezervlere ulaştığı tahmin edilen doğal gaz yataklarının, İsrail ve ABD’nin ortak stratejisinde belirleyici bir rol oynadığına işaret etti.
