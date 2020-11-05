ABD seçimlerini kim kazandı? Joe Biden mı Donald Trump mı?

Amerika Birleşik Devleti vatandaşları yeni başkanlarını belirlemek için sandığa gitti. Demokratların adayı Joe Biden ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump başkanlık için kıyasıya mücadele verdi. İlk sonuçlara göre Joe Biden seçimi kazanmış gibi görünsede Trump'ın ekibi bir çok eyalette oy sayımlarında usulsüzlük yaşandığı gerekçesiyle yargıya başvurdu. İşte iki başkan adayının seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamalar...

Amerika Birleşik Devleti vatandaşları yeni başkanlarını belirlemek için sandığa gitti. Demokratların adayı Joe Biden ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump başkanlık için kıyasıya mücadele verdi. İlk sonuçlara göre Joe Biden seçimi kazanmış gibi görünsede Trump'ın ekibi bir çok eyalette oy sayımlarında usulsüzlük yaşandığı gerekçesiyle yargıya başvurdu. İşte iki başkan adayının seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamalar...