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ABD saldırısının amacı ne? Bağdat'ta neler yaşanıyor? Irak’tan tepki: Egemenliğe düşmanca saldırı

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.02.2024 13:35
Amerika Birleşik Devletleri, Irak'ın başkentinde operasyon düzenledi. İran destekli grup Haşdi Şabi'nin komutanlarından Ebu Bekir Es Sadi öldürüldü. ABD'nin saldırı sonrası Bağdat'ta neler yaşanıyor? Anadolu Ajansı muhabiri Haydar Karaalp, Bağdat'tan son gelişmeleri aktardı.
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