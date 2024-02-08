08 Şubat 2024, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
ABD saldırısının amacı ne? Bağdat'ta neler yaşanıyor? Irak’tan tepki: Egemenliğe düşmanca saldırı
Amerika Birleşik Devletleri, Irak'ın başkentinde operasyon düzenledi. İran destekli grup Haşdi Şabi'nin komutanlarından Ebu Bekir Es Sadi öldürüldü. ABD'nin saldırı sonrası Bağdat'ta neler yaşanıyor? Anadolu Ajansı muhabiri Haydar Karaalp, Bağdat'tan son gelişmeleri aktardı.