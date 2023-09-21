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ABD polisi müziği durdurmayan bando şefini vurdu

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Giriş: 21.09.2023 08:31
ABD polisi bir kez daha orantısız güç kullanmasıyla gündem oldu. Bu kez bir futbol maçında müziği durdurmayan bando şefi elektroşok tabancasıyla vuruldu.
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