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ABD merkezli NBC'de Batı'nın gerçek yüzünü gösteren anlar: Mülteciler Hristiyan ve beyaz olduğu için...

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Giriş: 02.03.2022 19:10
Güncelleme:02.03.2022 19:10
Son dakika haberleri... ABD merkezli NBC'de skandal sözlere imza atıldı. Sunucu, 2015 yılında Polonya ve Batı için bir mülteci krizi yaşandığını belirterek, bugün Ukraynalı mültecilere karşı ılımlı tavrın neden kaynaklandığını sordu. NBC muhabiri Kelly Cobiella, ''Açıkça söylemek gerekirse bunlar Suriye'den gelen mülteciler değil, komşu Ukrayna'dan geliyorlar. Açıkça Avrupa'nın bir parçası durumundalar, Hristiyan ve beyazlar.'' cevabını verdi.
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