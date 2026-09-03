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ABD Körfez'den çekiliyor mu? İran'dan Kuveyt'teki ABD üssüne saldırı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

ABD Körfez'den çekiliyor mu? İran'dan Kuveyt'teki ABD üssüne saldırı

Orta Doğu'da ABD-İran gerilimi tırmanıyor. İran'ın Kuveyt ve Ürdün'deki ABD üslerini hedef aldığı belirtilirken, Washington'ın Körfez'deki bazı askeri unsurlarını İsrail'e kaydırabileceği iddiaları gündeme geldi. İran ise Körfez ülkelerine, topraklarının ABD tarafından saldırılar için kullandırılmaması yönünde uyarıda bulunuyor. Bölgede Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın savunma iş birliği de yeni güvenlik dengelerinin habercisi olarak değerlendiriliyor.

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