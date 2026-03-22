ABD kendi sonu mu hazırlıyor?

ABD-İsrail'in İran saldırıları sürerken Tahran misillemeler ile ağır kayıplar yaşatıyor. Uluslararası Politika Uzmanı Dr. Eyyub Kandemir, A Haber ekranlarında yaptığı çarpıcı analizlerle, Washington’ın kan kaybeden liderliğini, Çin’in sahaya sürdüğü teknolojik hamleleri ve Kuzey Kutbu’ndaki yeni ticaret rotasının yarattığı jeopolitik depremi tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. "Ateş hattı"ndaki yeni ittifakların ve savunma sanayiindeki "dehşet verici" isabet oranlarının ne anlama geldiğini açıklayan Kandemir, "ABD kendi tabutuna çiviyi çakıyor" sözleriyle uluslararası sistemdeki yapısal değişimin geri dönülemez bir noktaya ulaştığını vurguladı.