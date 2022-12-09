ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'dan Türkiye'de bekleyen petrol gemileri hakkında açıklama! Yaptırımlara dahil değiller

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Türkiye boğazlarında bekleyen Kazak petrolü taşıyan gemiler hakkında açıklamalarda bulundu. Gemilerin Rus petrolüne yönelik yaptırımlara dahil olmadığı belirten Yellen, "Bu gemilerin böyle bir prosedüre konu olması için herhangi bir gerekçe yok" dedi.