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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’dan itiraf! ‘’İnsanları aldattık’’

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09.05.2020
A Haber ekranlarında yayınlanan Yaz Boz programında ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun, itiraflarına yer verildi. Pompeo, ‘’Ben askeri öğrenciyken, West Point’teki harbiye söylemi neydi bilen var mı? ‘’Yalan söyleme, hırsızlık yapma ve ihanet etme, yapanlara da tolerans gösterme’’ Biliyorsunuz ben CIA Başkanıydım ve bizler yalan söyledik, çaldık ve insanları aldattık. Bunları yapmak için bizlere koskoca eğitimler verildi. Bu bizlere ‘’Amerikan Deneyi’nin’’ zaferini hatırlatıyor.’’ itiraflarında bulundu.
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’dan itiraf! ‘’İnsanları aldattık’’
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’dan itiraf! ‘’İnsanları aldattık’’
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