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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a Gazze protestosu: Soykırım bakanı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a Gazze protestosu: "Soykırım bakanı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.01.2025 21:59
Güncelleme:14.01.2025 22:15
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Atlantik Konseyi’nde yaptığı konuşma sırasında 3 farklı kişi tarafından ABD’nin Gazze Şeridi’ne saldırılarına devam eden İsrail’e verdiği destek nedeniyle protesto edildi. Protestocular Blinken’a “Kanlı Blinken” ve “Soykırım bakanı” diye bağırdı.
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a Gazze protestosu: Soykırım bakanı
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a Gazze protestosu’
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a Gazze protestosu'
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