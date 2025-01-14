ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a Gazze protestosu: "Soykırım bakanı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Atlantik Konseyi’nde yaptığı konuşma sırasında 3 farklı kişi tarafından ABD’nin Gazze Şeridi’ne saldırılarına devam eden İsrail’e verdiği destek nedeniyle protesto edildi. Protestocular Blinken’a “Kanlı Blinken” ve “Soykırım bakanı” diye bağırdı.

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