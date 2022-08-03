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ABD – Çin savaşı an meselesi mi? Diplomatik gerilim sıcak savaşa dönüşür mü? İşte gerilimin perde arkası

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Giriş: 03.08.2022 10:00
Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Tayvan ziyaretiyle gözler bölgeye çevrildi. Washington'ı "ateşle oynamakla" suçlayan Çin, 6 noktada askeri tatbikat başlattı. Ziyareti kapsamında Tayvan parlamentosuna seslenen Pelosi, "Ziyaretimiz, ABD'nin Tayvan'a destek sözünü terk etmediğini açıkça göstermiştir." dedi. Tayvan lideri ise Pelosi'ye şeref madalyası verdi. Siyaset Bilimci Onur Erim katıldığı Memleket Meselesi programında ABD'nin Tayvan ziyaretinin perde arkasını yorumladı. "Çin - Amerika savaşı an meselesi mi?" sorusunu yanıtlayan Erim, "ABD'nin Tayvan politikası gerilimi tırmandırıyor" dedi.
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