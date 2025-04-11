ABD Başkanı Trump’tan Netanyahu Gazze’ye saldırıları “sonlandır” çağrısı

Gazze'de ateşkesi bozan İsrail, binlerce masumu katletti. ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'ye saldırılarını sona erdirmesi için Netanyahu hükümetine birkaç hafta süre tanıdığını söyledi. Trump İsrail ve Hamas tarafıyla görüştüklerini rehineleri almaya yakın olduklarını da dile getirdi.

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