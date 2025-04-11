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ABD Başkanı Trump’tan Netanyahu Gazze’ye saldırıları sonlandır çağrısı

ABD Başkanı Trump’tan Netanyahu Gazze’ye saldırıları “sonlandır” çağrısı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.04.2025 09:14
Gazze'de ateşkesi bozan İsrail, binlerce masumu katletti. ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'ye saldırılarını sona erdirmesi için Netanyahu hükümetine birkaç hafta süre tanıdığını söyledi. Trump İsrail ve Hamas tarafıyla görüştüklerini rehineleri almaya yakın olduklarını da dile getirdi.
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ABD Başkanı Trump’tan Netanyahu Gazze’ye saldırıları sonlandır çağrısı
Trump’tan Netanyahu Gazze çağrısı
Trump’tan Netanyahu Gazze çağrısı
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