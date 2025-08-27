ABD Başkanı Trump’tan Beyaz Saray’da Gazze zirvesi!

ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu temsilcisi Witkoff'tan Gazze'deki ateşkes sürecine ilişkin önemli bir açıklama geldi. Witkoff, Trump'ın bugün Beyaz Saray'da Gazze konusunda geniş katılımlı bir toplantıya başkanlık edeceğini duyurdu. Öte yandan İsrail ordusu, Batı Şeria'daki saldırıların dozunu artırdı. Ramallah ve El Halil kentlerine düzenlenen 3 saatlik eş zamanlı baskında çok sayıda sivil Filistinli yaralandı.

