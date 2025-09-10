10 Eylül 2025, Çarşamba
ABD Başkanı Trump’a akşam yemeğinde Gazze protestosu
ABD Başkanı Donald Trump, akşam yemeği için Washington'da lüks bir restorana gitti. Trump restoranın girişinde Filistin destekçisi iki kadın aktivistin sloganlarıyla karşılaştı. İsrail'e destek veren Trump'a "Özgür Filistin" sloganlarıyla tepki gösteren kadınlar, ABD Başkanı Trump’ı Hitler'e benzetti.