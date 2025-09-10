ABD Başkanı Trump’a akşam yemeğinde Gazze protestosu

10 Eylül 2025, Çarşamba

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2025 14:34
ABD Başkanı Donald Trump, akşam yemeği için Washington'da lüks bir restorana gitti. Trump restoranın girişinde Filistin destekçisi iki kadın aktivistin sloganlarıyla karşılaştı. İsrail'e destek veren Trump'a "Özgür Filistin" sloganlarıyla tepki gösteren kadınlar, ABD Başkanı Trump’ı Hitler'e benzetti.
