ABD Başkanı Trump: Şuan Venezuela’ya saldırı planımız yok

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.11.2025 09:04
ABD Başkanı Donald Trump hafta sonu tatili için Florida'ya gitti. Uçakta basın mensuplarına konuşan Trump'a Venezuela'ya yönelik olası askeri harekat soruldu. Gündemde olmadığını söyledi ancak Venezuela lideri Maduro'nun ABD'ye karşı Rusya'dan destek istediği iddiası ortaya atıldı. Trump, nükleer deneme ve Çin lideri Şi ile yaptığı görüşme de soruldu.
