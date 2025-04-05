ABD Başkanı Trump, Husilere yönelik saldırının görüntüsünü paylaştı

ABD Başkanı Donald Trump Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik bir saldırının görüntülerini paylaşarak, "Buradaki Husiler saldırı talimatları almak için toplanmıştı. Ancak, bu Husiler tarafından bir saldırı yapılamayacak. Bir daha asla gemilerimizi batıramayacaklar" açıklamasında bulundu.

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