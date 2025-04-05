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ABD Başkanı Trump, Husilere yönelik saldırının görüntüsünü paylaştı

ABD Başkanı Trump, Husilere yönelik saldırının görüntüsünü paylaştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 05.04.2025 09:18
ABD Başkanı Donald Trump Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik bir saldırının görüntülerini paylaşarak, "Buradaki Husiler saldırı talimatları almak için toplanmıştı. Ancak, bu Husiler tarafından bir saldırı yapılamayacak. Bir daha asla gemilerimizi batıramayacaklar" açıklamasında bulundu.
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ABD Başkanı Trump, Husilere yönelik saldırının görüntüsünü paylaştı
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