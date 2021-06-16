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ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in ilk görüşmesi! Zirveden ne sonuç çıkar?

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.06.2021 14:22
Güncelleme:16.06.2021 14:28
Gözler ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılacak 2'li zirveye çevrildi. İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleşiyor. Peki zirveden ne sonuçlar çıkar? A Haber canlı yayınına bağlanan gazeteci Mehmet Çek detayları aktardı.
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