16 Haziran 2021, Çarşamba
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ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in ilk görüşmesi! Zirveden ne sonuç çıkar?
Gözler ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılacak 2'li zirveye çevrildi. İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleşiyor. Peki zirveden ne sonuçlar çıkar? A Haber canlı yayınına bağlanan gazeteci Mehmet Çek detayları aktardı.