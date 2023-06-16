16 Haziran 2023, Cuma
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ABD Başkanı Biden'ı köşeye sıkıştıran soru! Biden hakkında yasa dışı para alışverişi iddiaları...
ABD Başkanı Joe Biden, başkan yardımcısıyken "yasa dışı para alışverişi yaptığını" gösterdiği iddia edilen FBI belgeleriyle ilgili bir Ukraynalı gazetecinin sorusuna "Neden bu kadar aptalca bir soru sordun?" diyerek tepki gösterdi. Ayrıca, ABD'li Senatör Chuck Grassley bu hafta başında Biden'ın başkan yardımcısı olduğu dönemde "bir rüşvet planına karıştığını" gösteren ses kayıtlarını olduğunu söyledi.