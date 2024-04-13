ABD Başkanı Biden: İran misillemesi her an gerçekleşebilir

Orta Doğu'da gerilim artarken gündeme bomba gibi düşen açıklama Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Başkan Biden konuştu ve İsrail'e İran misillemesi gündemindeydi, "Her an gerçekleşebilir" dedi. Saldırı hazırlığındaki Tahran'a bir mesajı da vardı. İşte tüm detaylar…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN